ЗСУ знищили в Чорнобаївці пункт управління військ Чорноморського флоту Росії

У Чорнобаївці знищено пункт управління 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
Авіація ЗСУ завдала два удари по опорних пунктах ворога в районах Благодатного і Правдиного.
Втрати ворога на півдні за добу:
У Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту змін не зазнало. Продовжує ховатися в безпечних районах і тримати напоготові 2 ракетоносці з 16 ракетами і 3 великими десантними кораблями.
Нагадаємо, російські окупанти розпочали створення ударного угруповання на Криворізькому напрямку. Ймовірно, намагатимуться вийти на адміністративний кордон Херсонської області.
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