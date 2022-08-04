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ЗСУ знищили в Чорнобаївці пункт управління військ Чорноморського флоту Росії

Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Артур Родивилов

У Чорнобаївці знищено пункт управління 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Авіація ЗСУ завдала два удари по опорних пунктах ворога в районах Благодатного і Правдиного.

Втрати ворога на півдні за добу:

  • 31 окупант,
  • танк Т-72,
  • гаубиці "Гвоздика" і "Мста-Б",
  • 2 міномети,
  • 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки,
  • БПЛА.

У Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту змін не зазнало. Продовжує ховатися в безпечних районах і тримати напоготові 2 ракетоносці з 16 ракетами і 3 великими десантними кораблями.

Нагадаємо, російські окупанти розпочали створення ударного угруповання на Криворізькому напрямку. Ймовірно, намагатимуться вийти на адміністративний кордон Херсонської області.

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