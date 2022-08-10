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ВСУ уничтожили 9 вражеских самолетов и 160 оккупантов: новые потери россиян в войне

Фото: Россия за сутки в войне против Украины потеряла 9 самолетов (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы за минувшие сутки уничтожили 9 вражеских самолетов. Также было ликвидировано 160 российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.08 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 42800 (+160) человек ликвидировано,
  • танков - 1832 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 4086 (+10) ед,
  • артиллерийских систем - 971 (+7) ед,
  • РСЗО - 261 (+0) ед,
  • средства ПВО - 133 (+0) ед,
  • самолетов - 232 (+9) ед,
  • вертолетов - 193 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 766 (+9),
  • крылатые ракеты - 185 (+0),
  • корабли / катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3005 (+7) ед,
  • специальная техника - 89 (+2).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Примечательно, что вчера в оккупированном Крыму произошли взрывы на авиабазе в Новофедоровке, которую российские оккупанты используют, в том числе, в войне против Украины.

Все подробности вчерашнего инцидента читайте материале "Взрывы на авиабазе в оккупированном Крыму: что известно".

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