ВСУ уничтожили 9 вражеских самолетов и 160 оккупантов: новые потери россиян в войне

Украинские бойцы за минувшие сутки уничтожили 9 вражеских самолетов. Также было ликвидировано 160 российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.08 ориентировочно составили:
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Примечательно, что вчера в оккупированном Крыму произошли взрывы на авиабазе в Новофедоровке, которую российские оккупанты используют, в том числе, в войне против Украины.
Все подробности вчерашнего инцидента читайте материале "Взрывы на авиабазе в оккупированном Крыму: что известно".
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