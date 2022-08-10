ЗСУ знищили 9 ворожих літаків та 160 окупантів: нові втрати росіян у війні

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.08 орієнтовно склали:

особового складу - близько 42800 (+160) осіб ліквідовано,

танків - 1832 (+5) од,

бойових броньованих машин - 4086 (+10) од,

артилерійських систем - 971 (+7) од,

РСЗВ - 261 (+0) од,

засоби ППО - 133 (+0) од,

літаків - 232 (+9) од,

гелікоптерів - 193 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 766 (+9),

крилаті ракети - 185 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3005 (+7) од,

спеціальна техніка - 89 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Примітно, що вчора в окупованому Криму сталися вибухи на авіабазі в Новофедорівці, яку російські окупанти використовують у тому числі у війні проти України.

Всі подробиці вчорашнього інциденту читайте матеріалі "Вибухи на авіабазі в окупованому Криму: що відомо".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.