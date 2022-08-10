ЗСУ знищили 9 ворожих літаків та 160 окупантів: нові втрати росіян у війні

Українські бійці за минулу добу знищили 9 ворожих літаків. Також було ліквідовано 160 російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.08 орієнтовно склали:
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Примітно, що вчора в окупованому Криму сталися вибухи на авіабазі в Новофедорівці, яку російські окупанти використовують у тому числі у війні проти України.
Всі подробиці вчорашнього інциденту читайте матеріалі "Вибухи на авіабазі в окупованому Криму: що відомо".
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