ВСУ уничтожили 6 российских складов боеприпасов на Донбассе

Украинские военные уничтожили 6 складов боеприпасов оккупантов на Донбассе, а также военную базу в Херсоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской ОВА Сергея Братчука в Telegram .

Так, ВСУ ликвидировали склады боеприпасов в:

Напомним, сегодня ВСУ уничтожили пункт управления Росгвардии под Херсоном, а также четыре склада с боеприпасами в разных районах области.

Кроме этого, украинские военные уничтожили российскую артиллерийскую батарею.

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