ЗСУ знищили 6 російських складів боєприпасів на Донбасі

Українські військові знищили 6 складів боєприпасів окупантів на Донбасі, а також військову базу у Херсоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Одеської ОВА Сергія Братчука у Telegram.
Так, ЗСУ ліквідували склади боєприпасів у:
Нагадаємо, сьогодні ЗСУ знищили пункт управління Росгвардії під Херсоном, а також чотири склади з боєприпасами в різних районах області.
Окрім цього, українські військові знищили російську артилерійську батарею.
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