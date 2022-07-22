ВСУ уничтожили уже 39 000 российских оккупантов, - Генштаб

За минувшие сутки ВСУ уничтожили еще 150 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ уже потеряла в Украине около 39 000 своих военных убитыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.07 ориентировочно составили:
По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.
Напомним, за минувшие сутки авиация ВСУ нанесла мощные удары по опорным пунктам и скоплению врага на юге.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.