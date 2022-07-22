UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ уничтожили уже 39 000 российских оккупантов, - Генштаб

Фото: Россия потеряла в Украине уже около 39 000 своих военных (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

За минувшие сутки ВСУ уничтожили еще 150 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ уже потеряла в Украине около 39 000 своих военных убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.07 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 39000 (+150) человек ликвидировано,
  • танков - 1704 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин - 3920 (+8) ед,
  • артиллерийских систем - 863 (+4) ед,
  • РСЗО - 251 (+0) ед,
  • средства ПВО - 113 (+0) ед,
  • самолетов - 221 (+0) ед,
  • вертолетов - 188 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 713 (+3),
  • крылатые ракеты - 167 (+0),
  • корабли / катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2803 (+22) ед,
  • специальная техника - 72 (+0).

По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.

Напомним, за минувшие сутки авиация ВСУ нанесла мощные удары по опорным пунктам и скоплению врага на юге.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныГенштаб ВСУВойна России против Украины