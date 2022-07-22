ЗСУ знищили вже 39 000 російських окупантів, - Генштаб

За минулу добу ЗСУ знищили ще 150 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни РФ вже втратила в Україні близько 39 000 своїх військових вбитими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.07 орієнтовно склали:
За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.
Нагадаємо, за минулу добу авіація ЗСУ завдала потужних ударів по опорних пунктах і скупченню ворога на півдні.
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