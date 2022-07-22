Авиация ВСУ нанесла удары по опорным пунктам и скоплению врага на юге

Украинская авиация продолжает наносить мощные удары по опорным пунктам российских оккупантов на Юге. ВСУ уничтожили живую силу и технику врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

Отмечается, что наши воины в течение боевого дня, 21 июля, в 8 раз атаковали с воздуха позиции и запасы противника. Бомбардировщиками и самолетами штурмовой авиации отработано 5 ударов, а вертолетными парами - 3.

"Нанесено поражение по пять опорных пунктах и двух складах боеприпасов в Скадовском и Бериславском районах Херсонщины, а также по месту скопления вражеского личного состава на Николаевщине", - проинформировали в ОК "Юг".

Всего ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ выполнено более 230 огневых задач. Сейчас подтверждены потери врага: