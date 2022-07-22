Авиация ВСУ нанесла удары по опорным пунктам и скоплению врага на юге
Украинская авиация продолжает наносить мощные удары по опорным пунктам российских оккупантов на Юге. ВСУ уничтожили живую силу и технику врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Отмечается, что наши воины в течение боевого дня, 21 июля, в 8 раз атаковали с воздуха позиции и запасы противника. Бомбардировщиками и самолетами штурмовой авиации отработано 5 ударов, а вертолетными парами - 3.
"Нанесено поражение по пять опорных пунктах и двух складах боеприпасов в Скадовском и Бериславском районах Херсонщины, а также по месту скопления вражеского личного состава на Николаевщине", - проинформировали в ОК "Юг".
Всего ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ выполнено более 230 огневых задач. Сейчас подтверждены потери врага:
- 35 человек;
- самоходная гаубица "Мста-С";
- 2 беспилотных разведчика;
- 3 единицы бронированной и 8 автомобильной техники.
Напомним, 20 июля Вооруженные силы Украины уничтожили полевой артиллерийский склад российских оккупантов вблизи поселка Опытное в Херсонской области.
Кроме этого, на рассвете 21 июля наша авиация истребителем и парой вертолетов ударила по скоплениям вражеской силы и техники в районе Великой Александровки и Ольгиного.