ua ru
Пт, 22 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Авиация ВСУ нанесла удары по опорным пунктам и скоплению врага на юге

Новина українською →
Пятница 22 июля 2022 02:45
Авиация ВСУ нанесла удары по опорным пунктам и скоплению врага на юге Фото: авиация ВСУ нанесла удар по врагу на юге (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: РБК-Украина

Украинская авиация продолжает наносить мощные удары по опорным пунктам российских оккупантов на Юге. ВСУ уничтожили живую силу и технику врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Отмечается, что наши воины в течение боевого дня, 21 июля, в 8 раз атаковали с воздуха позиции и запасы противника. Бомбардировщиками и самолетами штурмовой авиации отработано 5 ударов, а вертолетными парами - 3.

"Нанесено поражение по пять опорных пунктах и двух складах боеприпасов в Скадовском и Бериславском районах Херсонщины, а также по месту скопления вражеского личного состава на Николаевщине", - проинформировали в ОК "Юг".

Всего ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ выполнено более 230 огневых задач. Сейчас подтверждены потери врага:

  • 35 человек;
  • самоходная гаубица "Мста-С";
  • 2 беспилотных разведчика;
  • 3 единицы бронированной и 8 автомобильной техники.

Напомним, 20 июля Вооруженные силы Украины уничтожили полевой артиллерийский склад российских оккупантов вблизи поселка Опытное в Херсонской области.

Кроме этого, на рассвете 21 июля наша авиация истребителем и парой вертолетов ударила по скоплениям вражеской силы и техники в районе Великой Александровки и Ольгиного.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Войска РФ Война России против Украины
NEWS
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
DAILY
Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен