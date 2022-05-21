ЗСУ знищили 36 окупантів, кілька танків і "Град", - ОК "Південь"
Підрозділи ракетно-артилерійського озброєння та авіації за добу знищили 36 російських окупантів, 3 танки Т-72, реактивну систему залпового вогню "Град" та автомобільну техніку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Оперативного командування "Південь".
У Миколаївському і Херсонському напрямку загарбники продовжують ведення бойових дій і інженерне облаштування своїх позицій з підготовкою запасних відступних рубежів. При цьому вже довгий час вони не ведуть активних наступальних дій.
Окупанти продовжують обстрілювати українські війська і населені пункти з мирними жителями, здійснюючи близько 70 обстрілів на добу.
"Такі дії використовуються і як елемент залякування цивільних, і як спроби дискредитувати Збройні Сили України. Але у відповідь на такі провокації жителі окупованих територій красномовно доводять, що вони вірять тільки в Україну. Так, сьогодні над вокзалом окупованого Херсона замайорів синьо-жовтий прапор", - йдеться в повідомленні.
По передмістю Миколаєва з настанням темряви знову вдарили реактивні системи залпового вогню. Вражений об'єкт приміської інфраструктури, але постраждалих немає.
По Одеській області ворог здійснив дві ракетні атаки із застосуванням авіації, в результаті чого був зруйнований пляжний туалет.
Трохи пізніше окупанти завдали удару по промисловому підприємству з добривами. Стався вибух і виникла пожежа. ДСНС ліквідували загоряння, і ніхто не постраждав.
Також наголошується, що корабельне угруповання противника представлене сімома великими десантними кораблями і обов'язковою присутністю хоча б одного корабля - носія крилатих ракет.
У прикордонній зоні з Придністров'ям ситуація стабільна і контрольована. Тривають контрдиверсійні заходи, забезпечена охорона державного кордону.
Нагадаємо, окупанти блокують цивільним виїзд з окупованого Херсона.
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