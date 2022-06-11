ЗСУ вже знищили понад 32 000 окупантів: нові дані про втрати Росії
Фото: ЗСУ вже знищили понад 32 000 окупантів (Getty Images)
Втрати російської армії за минулу добу склали близько 150 військових вбитими. А всього ця цифра вже перевищила 32 тисячі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.06 орієнтовно складають:
- особового складу - близько 32050 (+150) осіб ліквідовано,
- танків - 1419 (+10) од,
- бойових броньованих машин - 3466 (+16) од,
- артилерійських систем - 712 (+0) од,
- РСЗВ - 222 (+0) од,
- засоби ППО - 97 (+0) од,
- літаків - 212 (+0) од,
- гелікоптерів - 178 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 579 (+7),
- крилаті ракети - 125 (+0),
- кораблі /катери - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2448 (+10) од,
- спеціальна техніка - 54 (+0).
За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.
Нагадаємо, що на південному напрямку українські військові ліквідували групу російських десантників, також було знищено 11 одиниць техніки.
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