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Минус один. В Одессе уничтожен российский корабль

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Одесса, Понедельник 07 марта 2022 09:20
Минус один. В Одессе уничтожен российский корабль Фото: в Одессе уничтожен российский корабль (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска продолжают нести потери. В Одессе ВСУ уничтожили корабль врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергея Братчука в Facebook.

"Слава Украине, друзья. Немножко держали интригу, а сейчас могу сказать: "русский корабль" все же пошел на#уй. У врага потери, наши молодцы. Слава Вооруженным силам Украины... Мы будем уничтожать врага. Минус один корабль", - сказал Братчук.

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