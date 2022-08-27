ЗСУ знищили 250 окупантів та півдесятка артсистем: нові втрати росіян
Фото: Росія втратила у війні проти України вже 46 500 своїх військових (Getty Images)
Українські бійці за добу ліквідували ще 250 окупантів та знищили п'ять артсистем ворога. Всього Росія втратила від початку повномасштабної війни вже 46 500 своїх військових вбитими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.08 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 46500 (+250) осіб ліквідовано,
- танків - 1939 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 4254 (+3) од,
- артилерійських систем - 1045 (+5) од,
- РСЗВ - 274 (+2) од,
- засоби ППО - 148 (+0) од,
- літаків - 234 (+0) од,
- гелікоптерів - 202 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 836 (+2),
- крилаті ракети - 196 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3165 (+3) од,
- спеціальна техніка - 99 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Нагадаємо, за минулу добу українські військові знищили склади боєприпасів під Чорнобаївкою і вдарили по засобах ППО ворога в Херсоні.
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