ЗСУ знищили 250 окупантів та півдесятка артсистем: нові втрати росіян

Фото: Росія втратила у війні проти України вже 46 500 своїх військових (Getty Images)

Українські бійці за добу ліквідували ще 250 окупантів та знищили п'ять артсистем ворога. Всього Росія втратила від початку повномасштабної війни вже 46 500 своїх військових вбитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.