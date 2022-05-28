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ВСУ укрепляют оборону на Харьковском и Запорожском направлениях: карта боевых действий на 28 мая

Фото: ВСУ укрепляют оборону на Харьковском и Запорожском направлениях (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Александр Белоус

Обстановка в районах выполнения задач остается сложной, но полностью контролируется ВСУ. На Харьковском и запорожском направлениях наши силы укрепляют оборонительные рубежи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего сил обороны генерал-лейтенанта Сергея Наева.

"В свою очередь, в Донецкой и особенно в Луганской областях враг ежедневно и каждую ночь проводит наращивание сил и средств для выполнения задач по выходу в определенные районы с последующей попыткой окружить украинские войска", - сообщил он.

Наев отметил, что военное командование принимает исчерпывающие меры по адекватному реагированию на указанные намерения противника.

"Наши защитники ценой собственной жизни и здоровья сдерживают вражеские наступления и делают все необходимое для содержания тех участков фронта, где враг продолжает накапливать дополнительные силы и средства", - добавил он.

Напомним, по данным Минобороны Британии, на данный момент основные усилия России, вероятно, концентрируются вокруг Северодонецка. После захвата Лимана наступление будет направлено на Славянск и Краматорск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Facebook.

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