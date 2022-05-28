ЗСУ укріплюють оборону на Харківському та Запорізькому напрямках: карта бойових дій на 28 травня

"Своєю чергою, у Донецькій та особливо у Луганській областях ворог щодня й щоночі здійснює нарощування сил та засобів для виконання завдань щодо виходу у визначені райони з подальшим намаганням оточити українські війська", - повідомив він.

Наєв зазначив, що військове командування вживає вичерпних заходів щодо адекватного реагування на зазначені наміри противника.

"Наші оборонці ціною власного життя та здоров’я стримують ворожі наступи та роблять усе необхідне для утримання тих ділянок фронту, де ворог продовжує накопичувати додаткові сили та засоби", - додав він.