ВСУ ударили по военной базе россиян в Херсонской области: что известно

"ВСУ нанесли удар по базе оккупантов в Херсонской области", - написал он.

По словам Братчука, "сейчас там пожар и все дымится".

"Орки свирепствуют. Окружили центр города и проверяют всех людей. Пропагандистам тоже что-то не нравится и они сетуют на ПВО", - поделился деталями он.

Обновлено в 15.00. По данным советника главы Херсонской ОВА Сергея Хланя, в Херсоне действительно произошло "ювелирное попадание" по воинской части оккупантов на улице Пестеля.

"Она горела еще от утренних попаданий в 5 утра, а затем снова, когда попали в 10. Очевидцы сообщают о криках россиян под завалами. При попытке подойти ближе к шестой гимназии и узнать что-то - оккупанты стреляют в воздух", - констатирует он.