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ВСУ ударили по военной базе россиян в Херсонской области: что известно

Фото: ВСУ ударили по военной базе россиян в Херсонской области (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные ударили по военной базе оккупантов на территории оккупированной Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

"ВСУ нанесли удар по базе оккупантов в Херсонской области", - написал он.

По словам Братчука, "сейчас там пожар и все дымится".

"Орки свирепствуют. Окружили центр города и проверяют всех людей. Пропагандистам тоже что-то не нравится и они сетуют на ПВО", - поделился деталями он.

Обновлено в 15.00. По данным советника главы Херсонской ОВА Сергея Хланя, в Херсоне действительно произошло "ювелирное попадание" по воинской части оккупантов на улице Пестеля.

"Она горела еще от утренних попаданий в 5 утра, а затем снова, когда попали в 10. Очевидцы сообщают о криках россиян под завалами. При попытке подойти ближе к шестой гимназии и узнать что-то - оккупанты стреляют в воздух", - констатирует он.

Как сообщалось, ранее украинские военные нанесли удары по российским командным пунктам в Чернобаевке, а также разбили четыре склада боеприпасов на юге.

Также украинские бойцы использовали Himars против российских военных в Новой Каховке. Более сотни кафиров погибли в результате удара.

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Херсонская область