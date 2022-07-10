ЗСУ вдарили по військовій базі росіян у Херсонській області: що відомо

Українські військові вдарили по військовій базі окупантів на території окупованої Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Одеської ОВА Сергія Братчука.

"Орки лютують. Оточили центр міста та перевіряють усіх людей. Пропагандистам теж щось не подобається і вони нарікають на ППО", - поділився деталями він.

За словами Братчука, "зараз там пожежа та все димиться".

"ЗСУ завдали удару по базі окупантів у Херсонській області", - написав він.

Як повідомлялося, раніше українські військові завдали ударів по російських командних пунктах у Чорнобаївці, а також розбили чотири склади боєприпасів на півдні.

Також українські бійці використали Himars проти російських військових у Новій Каховці. Більше сотні окупантів загинули внаслідок удару.

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