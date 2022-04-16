ВСУ ударили по оккупантам в Токмаке, которые разгружали боеприпасы: помогли патриоты

Вооруженные силы Украины ударили по оккупантах в Токмаке, когда они разгружали 10 вагонов с боеприпасами. Отмечается, что скорректировали огонь неизвестные патриоты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на фонд "Возвращайся живым" в Twitter.