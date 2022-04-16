ВСУ ударили по оккупантам в Токмаке, которые разгружали боеприпасы: помогли патриоты
Вооруженные силы Украины ударили по оккупантах в Токмаке, когда они разгружали 10 вагонов с боеприпасами. Отмечается, что скорректировали огонь неизвестные патриоты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на фонд "Возвращайся живым" в Twitter.
Сообщается, что весь личный состав российских военных ликвидирован.
"Неизвестные патриоты успешно скорректировали огонь по оккупантам в Токмаке в Запорожской области. Весь личный состав россиян, которые разгружали 10 вагонов с боеприпасами, ликвидирован", - говорится в сообщении.
Отмечается, что присоединится к движению сопротивления и помочь уничтожать врага может каждый. В частности, это можно сделать через проект "Ищем врага".
Ранее мы сообщали, что украинские морпехи уничтожили экипаж вражеского танка Т-72.
Также мы писали, что украинские военные на Юге ночью уничтожили 14 оккупантов и их технику.
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