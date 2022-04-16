ЗСУ вдарили по окупантам у Токмаку, які розвантажували боєприпаси: допомогли патріоти

Збройні сили України вдарили по окупантах у Токмаку, коли вони розвантажували 10 вагонів з боєприпасами. Зазначається, що скорегували вогонь невідомі патріоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фонд "Повертайся живим" у Twitter .

Повідомляється, що весь особовий склад російських військових ліквідовано.

"Невідомі патріоти успішно скоригували вогонь по окупантах у Токмаку у Запорізькій області. Весь особовий склад росіян, які розвантажували 10 вагонів із боєприпасами, ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що приєднатися до руху опору і допомогти знищувати ворога може кожен. Зокрема, це можна зробити через проєкт "Шукаємо ворога".