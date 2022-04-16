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ЗСУ вдарили по окупантам у Токмаку, які розвантажували боєприпаси: допомогли патріоти

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Токмак, Субота 16 квітня 2022 19:43
ЗСУ вдарили по окупантам у Токмаку, які розвантажували боєприпаси: допомогли патріоти ЗСУ знищили у Токмаку Окупантів (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Збройні сили України вдарили по окупантах у Токмаку, коли вони розвантажували 10 вагонів з боєприпасами. Зазначається, що скорегували вогонь невідомі патріоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фонд "Повертайся живим" у Twitter.

Повідомляється, що весь особовий склад російських військових ліквідовано.

"Невідомі патріоти успішно скоригували вогонь по окупантах у Токмаку у Запорізькій області. Весь особовий склад росіян, які розвантажували 10 вагонів із боєприпасами, ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що приєднатися до руху опору і допомогти знищувати ворога може кожен. Зокрема, це можна зробити через проєкт "Шукаємо ворога".

Раніше ми повідомляли, що українські морпіхи знищили екіпаж ворожого танка Т-72.

Також ми писали, що українські військові на Півдні вночі знищили 14 окупантів та їхню техніку.

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