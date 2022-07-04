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ВСУ ударили по нескольким российским складам в тылу на Донбассе, - Арестович

Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Юлия Бойко

Вооруженные силы Украины ударили по нескольким складам в российском тылу на оккупированном Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

"Кроме потерь на поле боя, нужно смотреть на потери в тылу. Только за сегодня четыре крупных склада - Торез, Снежное, Хрустальное, в Донецке два, и на Херсонском направлении еще одно скопление войск", - отметил он.

По его словам, по этим местам прилетает "что-то очень красивое и дальнобойное".

Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска ударили по военному складу россиян в оккупированном Снежном.

Кроме того, сегодня сообщалось о массовых пожарах в районе железнодорожного вокзала в Донецке. Местные паблики выкладывали видео, судя по которым по городу наносились артиллерийские удары.

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