ВСУ ударили по нескольким российским складам в тылу на Донбассе, - Арестович

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE" .

"Кроме потерь на поле боя, нужно смотреть на потери в тылу. Только за сегодня четыре крупных склада - Торез, Снежное, Хрустальное, в Донецке два, и на Херсонском направлении еще одно скопление войск", - отметил он.

По его словам, по этим местам прилетает "что-то очень красивое и дальнобойное".