ЗСУ вдарили по декількох російських складах в тилу на Донбасі, - Арестович

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE" .

"Крім втрат на полі бою, потрібно дивитися на втрати в тилу. Тільки за сьогодні чотири великих склади - Торез, Сніжне, Хрустальне, в Донецьку два, і на Херсонському напрямку ще одне скупчення військ", - зазначив він.

За його словами, по цих місцях прилітає "щось дуже красиве і далекобійне".