ЗСУ вдарили по декількох російських складах в тилу на Донбасі, - Арестович

Збройні сили України вдарили по декількох складах в російському тилу на окупованому Донбасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".
"Крім втрат на полі бою, потрібно дивитися на втрати в тилу. Тільки за сьогодні чотири великих склади - Торез, Сніжне, Хрустальне, в Донецьку два, і на Херсонському напрямку ще одне скупчення військ", - зазначив він.
За його словами, по цих місцях прилітає "щось дуже красиве і далекобійне".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські війська вдарили по військовому складу росіян в окупованому Сніжному.
Крім того, сьогодні повідомлялося про масові пожежі в районі залізничного вокзалу в Донецьку. Місцеві пабліки викладали відео, судячи з яких по місту наносилися артилерійські удари.
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