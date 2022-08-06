ЗСУ вдарили по командних пунктах десантної дивізії і штурмової армії Росії, - ОК" Південь"

Українські військові вразили два пункти управління 76-ї десантно-штурмової дивізії та 49-ї армії в Чорнобаївці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Також підрозділи ЗСУ знищили командно-спостережний пункт ворожої батальйонної тактичної групи в Брускинському та районі зосередження озброєння і техніки в Олешках Херсонської області. Артилерія на південному напрямку знищила шість складів боєприпасів у Бериславському та Херсонському районах.

Протягом бойового дня по ворогу в операційній зоні угруповання авіацією ЗСУ завдано чотири удари по скупченню противника, двом опорним пунктам та складу боєприпасів у Бериславському та Херсонському районах.