ua ru
Сб, 06 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ вдарили по командних пунктах десантної дивізії і штурмової армії Росії, - ОК" Південь"

Новость на русском →
Київ, Субота 06 серпня 2022 04:04
ЗСУ вдарили по командних пунктах десантної дивізії і штурмової армії Росії, - ОК" Південь" Фото: ЗСУ на півдні знищили командні пункти окупантів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові вразили два пункти управління 76-ї десантно-штурмової дивізії та 49-ї армії в Чорнобаївці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Також підрозділи ЗСУ знищили командно-спостережний пункт ворожої батальйонної тактичної групи в Брускинському та районі зосередження озброєння і техніки в Олешках Херсонської області. Артилерія на південному напрямку знищила шість складів боєприпасів у Бериславському та Херсонському районах.

Протягом бойового дня по ворогу в операційній зоні угруповання авіацією ЗСУ завдано чотири удари по скупченню противника, двом опорним пунктам та складу боєприпасів у Бериславському та Херсонському районах.

Нагадаємо, раніше в Силах оборони України допустили, що удари по Антонівському мосту в Херсоні продовжаться.

До цього стало відомо, що ЗСУ на південному напрямку знищили три склади, чотири комплекси С-300 та артилерію окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Херсон Війська РФ Вторгнення Росії до України
NEWS
ЗСУ відбили атаку на Лозове, а окупанти намагаються захопити Соледар, - Генштаб
ЗСУ відбили атаку на Лозове, а окупанти намагаються захопити Соледар, - Генштаб
DAILY
Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз