ВСУ ударили с фланга и сорвали наступление россиян на Запорожье, - Арестович

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Фейгин.Live".

"Наши перешли в условном направлении от Орехова чуть южнее Васильевки, там Зеленый Гай такой есть, в общем направлении туда перешли к контрнаступательным действиям (контрнаступлением это не назовешь). Соответственно, российские войска вместо того, чтобы идти на север, вынуждены были возвращаться справа, перебрасывать войска и организовывать встречные бои", - отметил Арестович.

По его словам, таким образом было сорвано российское наступление на Запорожье.