Россияне готовят наступление на Запорожье, - Арестович

Российские оккупанты готовятся наступать в направлении Запорожья на фоне провальных попыток продвинуться в районе Гуляйполя.

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "24 канала" .

"Оккупанты пытались наступать на гуляйполовском направлении, но успеха не имеют. Стоят в Васильевке, где, кстати, тоже по ним мощно ударили, и пытаются наступать на Запорожье", – сказал Арестович.

Однако представитель Офиса президента имеет определенные сомнения по поводу того, будет ли Россия все же наступать на Запорожье.

"Они готовятся, но посмотрим, будет ли это", - резюмировал он.