ЗСУ вдарили з флангу та зірвали наступ росіян на Запоріжжя, - Арестович

Про це розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Фейгін.Live".

"Наші перейшли в умовному напрямку від Оріхова трохи південніше Василівки, там Зелений Гай такий є, у загальному напрямку туди перейшли до контрнаступальних дій (контрнаступом це не назвеш). Відповідно, російські війська замість того, щоб йти на північ, змушені були повертатися праворуч, перекидати війська та організовувати зустрічні бої", - зазначив Арестович.

За його словами, таким чином було зірвано російський наступ на Запоріжжі.