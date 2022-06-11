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ЗСУ вдарили з флангу та зірвали наступ росіян на Запоріжжя, - Арестович

Фото: ЗСУ зірвали наступ на Запоріжжя (УНІАН)
Автор: Дмитро Левицький

Українські військові зірвали плани російських окупантів перейти у наступ на Запоріжжя.

Про це розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Фейгін.Live".

"Наші перейшли в умовному напрямку від Оріхова трохи південніше Василівки, там Зелений Гай такий є, у загальному напрямку туди перейшли до контрнаступальних дій (контрнаступом це не назвеш). Відповідно, російські війська замість того, щоб йти на північ, змушені були повертатися праворуч, перекидати війська та організовувати зустрічні бої", - зазначив Арестович.

За його словами, таким чином було зірвано російський наступ на Запоріжжі.

Нагадаємо, на початку червня Арестович розповів, що російська армія готується до наступу на Запоріжжя.

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ЗапоріжжяОлексій АрестовичВійна Росії проти України