ВСУ ударили по Дарьевскому мосту Херсонской области, - Хлань

"Сегодня утром, как всегда с хирургической точностью, ВСУ попали в Дарьевский мост через Ингулец. Это - продолжение операции по отрезанию Херсонской группировки русских от снабжения", - пишет Хлань.

Как отметил депутат облсовета, каждый мост, является слабым местом в логистике врага. Это не освобождение города, однако подготовительные шаги для этого.

"И, как по мне, эти удары демонстрируют главное - мы отходим от советской армии, которая штурмует города, несмотря на разрушения и потери", - добавляет Хлань.

По словам депутата областного совета, украинские бойцы становятся частью западной армии, которая бережет жизнь своих воинов и использует стратегию непрямых действий.

"Конечно без западного вооружения это было бы невозможно. HIMARS и наши парни и девушки из ВСУ - это прекрасное сочетание", - пишет Хлань.