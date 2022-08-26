ВСУ снова ударили по Дарьевскому мосту под Херсоном

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями продолжено выполнение огневых задач, в том числе по обеспечению контроля над Дарьевским мостом", - говорится в сообщении.

Как отмечают военные, эксплуатация моста пока невозможна.

Этот мост через реку Ингулец расположен на трассе М14 между Новой Каховкой (около 35 км) и Херсоном (около 15 км).

Что известно об ударах ВСУ по Дарьевскому мосту

ВСУ бьют по этой переправе не впервые. 23 июля ВСУ также ударили по Дарьевскому мосту через реку Ингулец. Тогда это было продиктовано необходимостью нарушения логистики врага.