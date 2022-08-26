ЗСУ знову вдарили по Дар‘ївському мосту під Херсоном

ЗСУ завдавали ударів по Дар’ївському мосту через річку Інгулець в Херсонській області, "зупинивши його експлуатацію".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".
"Ракетно-артилерійськими підрозділами продовжено виконання вогневих завдань, в тому числі по забезпеченню контролю над Дар'ївським мостом", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають військові, експлуатація мосту наразі неможлива.
Цей міст через річку Інгулець розташований на трасі М14 між Новою Каховкою (біля 35 км) та Херсоном (біля 15 км).
ЗСУ б'ють по цій переправі не вперше. 23 липня ЗСУ також вдарили по Даріївському мосту через річку Інгулець. Тоді це було продиктовано необхідністю порушення логістики ворога.
Як повідомлялося, ЗСУ готові до того, що росіяни спробують "замінити" зруйновані мости в Херсонській області та тримають ситуацію під вогневим контролем.
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