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ВСУ ударили по базе российских военных в Чернобаевке

Фото: ВСУ ударили по Чернобаевке (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Артур Родивилов

Украинские военные нанесли огневой удар по пункту базирования оккупационных войск в Чернобаевке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Отмечается, что удар нанесли ракетно-пртиллерийские подразделения ВСУ.

Также авиация ВСУ нанесла три удара по опорным пунктам и один по скоплению вооружения и техники в Бериславском и Баштанском районах.

В Баштанском районе силы зенитно-ракетного подразделения сбили три крылатых ракеты Х-101.

В течение дня военные РФ нанесли два авиационных и два ракетных удара по украинским позициям.

Атаки совершены с временно оккупированных территорий юга.

"Также в течение дня в очередной раз атакован Николаев. 2 реактивных снаряда РСЗО "Ураган" попали в пригород. Жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.

В настоящее время подтвержденные потери врага составляют:

  • 20 оккупантов;
  • 2 танка Т-72;
  • гаубица "Мста-Б";
  • 4 единицы автомобильной и бронированной техники.

Корабельная группировка вражеского флота в Черном море состоит из кораблей и катеров, укрывающихся в безопасных районах. Из них два носителя 16 "Калибров" и три больших десантных корабля, отмечают в ОК.

Напомним, недавно ВСУ ударили по Антоновскому мосту в Херсонской области, который имеет стратегическое значение для российской армии.

Тем временем украинские военные продолжают продвигаться в Херсонской области. За две недели ВСУ вернуть под контроль несколько сел.

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