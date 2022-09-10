ВСУ за три дня уничтожили воздушных целей врага более чем на 150 млн долларов

Вооруженные силы Украины только за три дня ликвидировали воздушных целей армии России 157,5 млн долларов. Речь идет только о средствах воздушного нападения: крылатые ракеты, самолеты и вертолеты, уничтоженные подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил, ПВО Сухопутных войск и ДШВ в течение 5 -7 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

Как отметили в ведомстве, одни из самых дорогих и технологичных ракет на вооружении РФ - это, безусловно, крылатая ракета Х-101. Шесть Х-101 противник выпустил по Украине 5 сентября (пять из них сбиты ПВО Воздушных сил). Ориентировочная стоимость Х-101 - 13 млн долларов за единицу. 13 х 6 = 78 млн долларов. Кроме того: - две управляемые авиационные ракеты Х-59 - 600 тыс. долларов (300 тыс. долларов за единицу);

- два ударных вертолета Ка-52 на 32, 4 млн долларов (16,2 млн долларов за единицу) и ударный вертолет Ми-24 (12,5 млн долларов за единицу);

- воинами ДШВ уничтожено три штурмовика Су-25 на сумму 33 млн долларов (11 млн долларов за единицу);

- десять беспилотников оперативно-тактического уровня типа "Орлан-10" - 1 млн долларов (100 тыс. долларов за единицу).