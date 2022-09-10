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ВСУ за три дня уничтожили воздушных целей врага более чем на 150 млн долларов

Новина українською →
Украина, Суббота 10 сентября 2022 10:59
ВСУ за три дня уничтожили воздушных целей врага более чем на 150 млн долларов Фото: ВСУ уничтожили воздушных целей врага на 150 млн долларов (GettyImage)
Автор: Александр Белоус

Вооруженные силы Украины только за три дня ликвидировали воздушных целей армии России 157,5 млн долларов. Речь идет только о средствах воздушного нападения: крылатые ракеты, самолеты и вертолеты, уничтоженные подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил, ПВО Сухопутных войск и ДШВ в течение 5 -7 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

Как отметили в ведомстве, одни из самых дорогих и технологичных ракет на вооружении РФ - это, безусловно, крылатая ракета Х-101. Шесть Х-101 противник выпустил по Украине 5 сентября (пять из них сбиты ПВО Воздушных сил). Ориентировочная стоимость Х-101 - 13 млн долларов за единицу. 13 х 6 = 78 млн долларов.

Кроме того:

  • - две управляемые авиационные ракеты Х-59 - 600 тыс. долларов (300 тыс. долларов за единицу);
  • - два ударных вертолета Ка-52 на 32, 4 млн долларов (16,2 млн долларов за единицу) и ударный вертолет Ми-24 (12,5 млн долларов за единицу);
  • - воинами ДШВ уничтожено три штурмовика Су-25 на сумму 33 млн долларов (11 млн долларов за единицу);
  • - десять беспилотников оперативно-тактического уровня типа "Орлан-10" - 1 млн долларов (100 тыс. долларов за единицу).

Напомним, 7 сентября украинские военные уничтожили российский Су-25 на Харьковском направлении.

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