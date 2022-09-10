ЗСУ за три дні знищили повітряних цілей ворога більш ніж на 150 млн доларів
Збройні сили України лише за три дні ліквідували повітряних цілей армії Росії 157,5 млн доларів. Йдеться лише про засоби повітряного нападу: крилаті ракети, літаки та гелікоптери, знищені підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил, ППО Сухопутних військ та ДШВ протягом 5 -7 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.
Як зазначили у відомстві, одні з найдорожчих і найтехнологічніших ракет на озброєнні РФ - це, безумовно, крилата ракета Х-101. Шість Х-101 противник випустив по Україні 5 вересня (п’ять із них збито ППО Повітряних сил). Орієнтовна вартість Х-101 - 13 млн доларів за одиницю. 13 х 6 = 78 млн доларів.
Крім того:
- - дві керовані авіаційні ракети Х-59 - 600 тис. доларів (300 тис. доларів за одиницю);
- - два ударних вертольоти Ка-52 на 32, 4 млн доларів (16,2 млн доларів за одиницю) та ударний вертоліт Мі-24 (12,5 млн доларів за одиницю);
- - воїнами ДШВ знищено три штурмовика Су-25 на суму 33 млн доларів (11 млн доларів за одиницю);
- - десять безпілотників оперативно-тактичного рівня типу "Орлан-10" - 1 млн доларів (100 тис. доларів за одиницю).
Нагадаємо, 7 вересня українські військові знищили російський Су-25 на Харківському напрямку.
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