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ЗСУ за добу збили 12 російських безпілотників і літак

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Київ, Неділя 27 березня 2022 00:57
ЗСУ за добу збили 12 російських безпілотників і літак Збитий літак РФ (Фото: armyinform.com.ua)
Автор: Константин Широкун

За останні дні по українських містах випущені десятки крилатих і балістичних ракет. Пуски проводяться з моря, суші і повітря з-за меж території України. Кілька з них були збиті повітряними силами ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook командування Збройних сил ЗСУ.

26 березня повітряні сили ЗСУ збили всього один літак окупантів. Це тому, що ворог істотно знизив авіаційну активність в повітряному просторі України й завдає масованих ракетних ударів.

Разом з тим для проведення повітряної розвідки та дорозвідки об'єктів, по яких були нанесені удари ракет, російська армія активно використовує безпілотні літальні апарати різних типів, від оперативно-тактичного рівня до квадрокоптерів.

За добу повітряні сили ЗСУ знищили 12 БПЛА різних типів, а також 2 крилаті ракети. Також сьогодні воїни однієї з бригад десантно-штурмових військ з переносних ракетних комплексів збили три крилатих ракети.

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