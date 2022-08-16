ВСУ из "Стугны" уничтожили российский "Солнцепек" (видео)

Украинские военные одним точным ударом из украинской "Стугны" уничтожили российский "Солнцепек".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.
"Минус вражеский "Солнцепек". Воины ВСУ из украинского ПТРК "Стугна" уничтожили ценную, тяжелую огневую систему "Солнцепек", - говорится в сообщении.
Напомним, в марте Россия признала, что использует в Украине систему "Солнцепек" с термобарическими боеголовками, которые еще называют "вакуумными бомбами". Применение этого оружия запрещено даже в военных целях, если под удар могут попасть гражданские.
Интересно, что ВСУ в апреле впервые применили трофейную тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" против оккупантов. Установка работала на Изюмском направлении.
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