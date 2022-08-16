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ЗСУ зі "Стугни" знищили російський "Солнцепьок" (відео)

Фото: ЗСУ зі "Стугни" знищили російський "Солнцепьок" (ілюстрація/facebook com kbluchua)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові одним влучним ударом з української "Стугни" знищили російський "Солнцепьок".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

"Мінус ворожий "Солнцепьок". Воїни ЗСУ з українського ПТРК "Стугна" знищили коштовну, тяжку вогневу систему "Солнцепьок", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в березні Росія визнала, що використовує в Україні систему "Солнцепьок" з термобаричними боєголовками, які ще називають "вакуумними бомбами". Застосування цієї зброї заборонено навіть у військових цілях, якщо під удар можуть потрапити цивільні.

Цікаво, що ЗСУ в квітні вперше застосували трофейну важку вогнеметну систему "Солнцепьок" проти окупантів. Установка працювала на Ізюмському напрямку.

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