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ВСУ создали стойкий плацдарм в Херсонской области, - Арестович

Фото: Алексей Арестович, советник главы ОП (facebook.com/alexey.arestovich)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные смогли сохранить позиции, которые они заняли во время ряда контратак в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы ОП Алексея Арестовича в эфире "Фейгин Live".

"В Херсонской области наши войска уже создали стойкий плацдарм на левом берегу Ингульца. Этот плацдарм протяженностью от 50 до 80 километров", - рассказал Арестович.

Он добавил, что часть украинских военных находится на расстоянии 15 километров до оккупированного Херсона. При этом дальнейшее продвижение может занять большое количество времени.

Напомним, ранее советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявлял, что украинские бойцы уже вторую неделю имеют тактические успехи по контрнаступательным действиям в сторону Херсона. По состоянию на 14 июня они находились в 20 километрах от города.

Также мы писали, что в пригороде Новой Каховки украинские военные попали в склад российских боеприпасов. Около трех часов пылало и взрывалось.

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