ВСУ создали стойкий плацдарм в Херсонской области, - Арестович

Украинские военные смогли сохранить позиции, которые они заняли во время ряда контратак в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы ОП Алексея Арестовича в эфире "Фейгин Live".

"В Херсонской области наши войска уже создали стойкий плацдарм на левом берегу Ингульца. Этот плацдарм протяженностью от 50 до 80 километров", - рассказал Арестович. Он добавил, что часть украинских военных находится на расстоянии 15 километров до оккупированного Херсона. При этом дальнейшее продвижение может занять большое количество времени.