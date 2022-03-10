ВСУ совершили контратаку под Киевом, - Денисенко

Вооруженные силы Украины совершили контратаку под Киевом. Военные подбили пять вражеских танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника министра внутренних дел Вадима Денисенко во время телемарафона .

Утром на окраинах столицы шли артиллерийские бои.

"Ночь была достаточно сложной. Украинская армия совершила контратаку под Киевом. Подбили пять танков. С утра на западных окраинах были слышны артиллерийские бои", - сообщил Денисенко.

Он отметил, что ситуация остается сложной, но контролированной.