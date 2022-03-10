ЗСУ здійснили контратаку під Києвом, - Денисенко

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка під час телемарафону .

Вранці на околицях столиці йшли артилерійські бої.

"Ніч була досить складною. Українська армія здійснила контратаку під Києвом. Підбили п'ять танків. З ранку на західних околицях були чутні артилерійські бої", - повідомив Денисенко.

Він зазначив, що ситуація залишається складною, але контрольованою.