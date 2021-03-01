В ВСУ сообщили о потерях боевиков на Донбассе в феврале

На Донбассе за февраль боевики потеряли 37 человек. Из них 19 - погибшими, 18 - ранеными.
Об этом сообщил спикер Вооруженных сил Украины Сергей Нещадим в Twitter.
В ВСУ отметили, что почти все потери боевиков, кроме одной, были не боевыми:
С начала перемирия 27 июля 2020 года боевики потеряли 344 человека:
Также было уничтожено 12 единиц техники боевиков: 6 беспилотников, одну боевую бронированную машину (ББМ) и 5 единиц артиллерийских тягачей (АТТ).
Напомним, за прошедшие сутки боевики семь раз нарушили режим "тишины" на Донбассе. В результате обстрелов погиб украинский военный.
Ранее РБК-Украина писало, что глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич считает, что Российская Федерация не будет идти на эскалацию конфликта на Донбассе, так как это будет слишком дорого стоить для боевиков.