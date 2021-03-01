У ВСУ повідомили про втрати бойовиків на Донбасі в лютому

На Донбасі за лютий бойовики втратили 37 осіб. З них 19 - загиблими, 18 - пораненими.
Про це повідомив спікер Збройних сил України Сергій Нещадим в Twitter.
У ВСУ відзначили, що майже всі втрати бойовиків, крім однієї, були не бойовими:
З початку перемир'я 27 липня 2020 року бойовики втратили 344 людини:
Також було знищено 12 одиниць техніки бойовиків: 6 безпілотників, одну бойову броньовану машину (ББМ) і 5 одиниць артилерійських тягачів (АТТ).
Нагадаємо, за минулу добу бойовики сім разів порушили режим "тиші" на Донбасі. В результаті обстрілу загинув український військовий.
Раніше РБК-Україна писало, що голова парламентського комітету з питань нацбезпеки Олександр Завітневич вважає, що Російська Федерація не буде йти на ескалацію конфлікту на Донбасі, так як це буде занадто дорого коштувати для бойовиків.