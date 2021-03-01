У ВСУ повідомили про втрати бойовиків на Донбасі в лютому

На Донбасі за лютий бойовики втратили 37 осіб. З них 19 - загиблими, 18 - пораненими.

Про це повідомив спікер Збройних сил України Сергій Нещадим в Twitter .

У ВСУ відзначили, що майже всі втрати бойовиків, крім однієї, були не бойовими:

Безповоротні (200) - 19 (не військової);

Санітарні (300) - 18 (не бойові 17, бойові 1).

З початку перемир'я 27 липня 2020 року бойовики втратили 344 людини:

Безповоротні (200) - 161 (не бойові 156, бойові 5);

Санітарні (300) - 183 (не бойові 179, бойові 4).

Також було знищено 12 одиниць техніки бойовиків: 6 безпілотників, одну бойову броньовану машину (ББМ) і 5 одиниць артилерійських тягачів (АТТ).