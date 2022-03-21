ВСУ в седьмой раз уничтожили российских оккупантов в Чернобаевке, - Арестович

Военные ВСУ в седьмой раз разгромили российских военных на аэродроме в Чернобаевке Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника офиса президента Алексея Арестовича в Facebook.

Он рассказал, что ВСУ уже седьмой раз подряд разгромили оккупантов. В частности, это уже стало доброй традицией, и мы за ее поддержание.

"Соберитесь. Сейчас от вас понадобится все ваше мужество. Чернобаевка Седьмой раз", - написал Арестович.

Отметим, что российские военные используют аэродром в Чернобаевке как свой командный пункт и место сбора самолет.



