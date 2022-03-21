ЗСУ всьоме знищили російських окупантів у Чорнобаївці, - Арестович

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника офісу президента Олексія Арестовича у Facebook.

Він розповів, що ЗСУ вже сьомий раз поспіль розгромили окупантів. Зокрема, це вже стало доброю традицією, і ми за її підтримування.

"Зберіться. Зараз від вас знадобиться вся ваша мужність. Чорнобаївка. Сьомий раз", - написав Арестович.

Зазначимо, що російські військові використовують аеродром у Чорнобаївці як свій командний пункт і місце збору літаків.



