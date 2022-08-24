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ВСУ сбили вражескую ракету над Черкасской областью, - ОВА

Фото: ВСУ сбили ракету над Черкасской областью (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Во время воздушной тревоги украинские силы противовоздушной обороны сбили над Черкасской областью вражескую ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Черкасской ОВА Игоря Табурця в Telegram.

"Во время воздушной тревоги силы ПВО сбили над Черкасской областью вражескую ракету. Не публикуйте фото или видео! Не подвергайте всех повторным атакам по локациям. И обязательно берегитесь во время воздушных тревог", - написал он.

Напомним, 24 августа ближе к обеду в Черкасской области жители слышали звуки взрывов. Они раздавались во время воздушной тревоги.

Кроме того, российские оккупанты ударили ракетами по городу Миргород Полтавской области. Известно о минимум четырех ударах.

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