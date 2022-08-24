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В Черкасской области прогремели взрывы

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Черкасская область, Среда 24 августа 2022 11:31
В Черкасской области прогремели взрывы Фото: в Черкасской области прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Черкасской области сегодня, 24 августа жители слышали звуки взрывы. Они раздавались во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ, а также главу Черкасской ОВА Игоря Табурця в Telegram.

"В Черкасской области очевидцы сообщают о звуках взрывов. Информация уточняется", - пишут СМИ.

Тем временем глава области призвал оставаться в укрытиях из-за угрозы ракетного удара.

По состоянию на 11:25 воздушная тревога отменена.

Напомним, недавно стало известно, что российские оккупанты сегодня, 24 августа, ударили ракетами по городу Миргород Полтавской области. Известно о минимум четырех ударов.

Также российские военные начали обстреливать город Дергачи и Малую Даниловку под Харьковом. Оккупанты наносят удары с артиллерии.

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Черкасская область Взрыв Война России против Украины
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