Оккупанты ударили ракетами по Полтавской области: что известно

Российские оккупанты сегодня, 24 августа, ударили ракетами по городу Миргород Полтавской области. Известно по меньшей мере о четырех ударах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.

"Четыре "прилета" по инфраструктуре Миргорода. Выясняем детали. Остаемся в укрытиях", - говорится в сообщении. Стоит отметить, что около 10:13 в области была объявлена воздушная тревога. Обновлено Позже Лунин сообщил, что в результате атаки оккупантов погибших и раненых нет.