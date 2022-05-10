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ВСУ сбили вражеский вертолет Ми-24 на Донбассе

Фото: Сбитый российский вертолет (t.me/UkraineNow)
Автор: Антон Федорцив

На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают давать отпор армии РФ, в том числе и в небе над Донбассом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Группировку Объединенных сил в Facebook.

За сутки 10 мая украинские воины отбили 12 атак российских оккупантов. Военнослужащие группировки Объединенных сил нанесли врагу существенные потери, уничтожив 12 танков и более двух десятков бронированной и специальной инженерной техники.

"Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский вертолет Ми-24 и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10", – говорится в сообщении.

Между тем в Донецкой области в течение дня российские войска убили троих гражданских. Погибли мирные жители Марьинки, Авдеевки и Калинового.

К слову, Вооруженные силы отбили 4 атаки врага на Востоке и уничтожили 260 оккупантов.

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