ЗСУ збили ворожий гелікоптер Мі-24 на Донбасі

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують давати відсіч армії РФ, зокрема і в небі над Донбасом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Угруповання Об'єднаних сил у Facebook.
Упродовж доби 10 травня українські воїни відбили 12 атак російських окупантів. Військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил завдали ворогу суттєвих втрат, знищивши 12 танків понад два десятки броньованої та спеціальної інженерної техніки.
"Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий гелікоптер Мі-24 та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10", – йдеться в повідомленні.
Тим часом у Донецькій області впродовж дня російські війська вбили трьох цивільних. Загинули мирні мешканці Мар’їнки, Авдіївки та Калинового.
До слова, Збройні сили відбили 4 атаки ворога на Сході та знищили 260 окупантів.
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