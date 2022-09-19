ВСУ сбили ударный беспилотник россиян в небе над Херсонской областью

Украинские военные сбили очередной российский дрон оперативно-тактического уровня в небе над Херсонской областью. Вероятно, это был ударный беспилотник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на воздушное командование "Юг".
"19 сентября, около 17:00, в Бериславском районе Херсонщины, воинами Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" уничтожен очередной беспилотник оперативно-тактического уровня, вероятно ударный", - сказано в сообщении.
Напомним, 13 сентября вблизи Купянска Харьковской области украинские военные могли сбить первый иранский ударный беспилотник, который использовали россияне.
Сегодня ВСУ сбили вражеский беспилотник "Картограф" над Николаевской областью.
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