ЗСУ збили ударний безпілотник росіян у небі над Херсонською областю
Українські військові збили черговий російських дрон оперативно-тактичного рівня у небі над Херсонською областю. Ймовірно, це був ударний безпілотник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повітряне командування "Південь".
"19 вересня, близько 17:00 години, в Бериславському районі Херсонщини, воїнами Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" знищено черговий безпілотник оперативно-тактичного рівня, ймовірно ударний", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 13 вересня поблизу Куп'янська Харківської області українські військові могли збити перший іранський ударний безпілотник, який викоритовували росіяни.
Сьогодні ЗСУ збили ворожий безпілотник "Картограф" над Миколаївською областю.
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