Ілюстративне фото: ЗСУ збили ударний безпілотник росіян у небі над Херсонською областю (Getty Images)

Українські військові збили черговий російських дрон оперативно-тактичного рівня у небі над Херсонською областю. Ймовірно, це був ударний безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повітряне командування "Південь".