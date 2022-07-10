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ВСУ сбили российский вертолет вблизи Горловки

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Горловка, Воскресенье 10 июля 2022 12:36
ВСУ сбили российский вертолет вблизи Горловки Фото: ВСУ сбили российский вертолет вблизи Горловки (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы сбили очередной вертолет российских оккупантов. На этот раз вражескую цель приземлили вблизи Горловки (Донецкая область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

"9 июля, в полдень, вблизи Горловки, подразделением зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных сил Украины сбит вертолет российских оккупационных войск. Есть подтверждение об уничтожении цели", - говорится в сообщении.

По информации командования, тип вражеского вертолета сейчас устанавливается.

Напомним, по состоянию на 10 июля, с начала полномасштабного вторжения российские войска потеряли в Украине уже 188 вертолетов.

Добавим, также стало известно, что российская авиация уже 2,5 месяца не летает в зону действия противовоздушной обороны Украины. Враг изменил свою тактику, поскольку боится потерь.

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