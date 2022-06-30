ВСУ сбили российский ударный вертолет Ка-52 возле Змеиного

Украинские военные сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" возле острова Змеиный.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг".
Отмечается, что вчера вечером вражеский вертолет направлялся в сторону Змеиного, но получил повреждения и упал в море в районе между островом и одесским газоконденсатным месторождением.
"Рашисты пытались организовать поисково-спасательную операцию, но вертолет запросил посадку на борту "Москвы", - сказано в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что остров Змеиный освобожден от российских оккупантов. В результате успешных действий ВСУ армия оккупанта утратила контроль над частью акватории Черного моря.
Также мы писали, что вывод российских войск с острова Змеиный в Черном море подтверждается свежими спутниковыми снимками.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.