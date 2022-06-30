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ВСУ сбили российский ударный вертолет Ка-52 возле Змеиного

Иллюстративное фото: ВСУ сбили российский ударный вертолет Ка-52 возле Змеиного (wikimedia.org)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" возле острова Змеиный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг".

Отмечается, что вчера вечером вражеский вертолет направлялся в сторону Змеиного, но получил повреждения и упал в море в районе между островом и одесским газоконденсатным месторождением.

"Рашисты пытались организовать поисково-спасательную операцию, но вертолет запросил посадку на борту "Москвы", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что остров Змеиный освобожден от российских оккупантов. В результате успешных действий ВСУ армия оккупанта утратила контроль над частью акватории Черного моря.

Также мы писали, что вывод российских войск с острова Змеиный в Черном море подтверждается свежими спутниковыми снимками.

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