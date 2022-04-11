ВСУ сбили российский самолет в Луганской области, - Гайдай

Вооруженные силы Украины сбили российский самолет в Луганской области. Воздушную цель поразили сегодня, 11 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

"У нас есть и две хорошие новости. Вчера вечером наши накрыли артиллерийский склад в Новоайдаре. А сегодня уже сбили один самолет", - отметил он.

Отметим, по данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения противник потерял 154 самолета.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты обстреляли Лисичанск из тяжелого вооружения, в результате попадания в многоэтажку есть как минимум один погибший.

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